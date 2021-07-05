Скончался бывший ведущий программы «Время» Юрий Петров

Бывший ведущий программы «Время» Юрий Петров умер на 75-м году жизни Об этом сообщила его коллега Алла Данько на своей странице в Instagram.

«Умер наш товарищ, коллега, интеллигентный, образованный человек с прекрасным баритоном <…> Работал в программе „Время“, а после закрытия отдела много дублировал и снимался в кино <…> Рано, Юра! Скорблю!» — написала она.

Данько напомнила, что Петров первым сообщил о ГКЧП в стране. Под окнами телецентра тогда стояли два танка и автоматчики.

Причина смерти, а также дата и место его похорон не сообщается.

Юрий Петров родился 26 февраля 1947 года. Он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии в 1967 году. С 1982 по 1995 год был диктором Центрального телевидения. Также являлся ведущим новостных выпусков, программы «Время». Кроме того, Петров занимался дубляжем и озвучиванием передач.