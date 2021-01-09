Скончался бывший следователь по делу Листьева Петр Трибой

Бывший следователь Петр Трибой, который расследовал убийство телеведущего и главы ОРТ Владислава Листьева, скончался. Об этом в Twitter сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Печальная весть. Скончался мой друг Петр Трибой, некогда один из самых принципиальных следователей Генпрокуратуры, расследовавший многие громкие дела, в том числе убийство В. Листьева», — написал Хинштейн.

Петр Трибой был следователем по особо важным делам ГП РФ. С октября 1997 года по сентябрь 2000-го он возглавлял расследование убийства тележурналиста Владислава Листьева. В 2001 году Трибой ушел из Генпрокуратуры и занялся адвокатской деятельностью.

Тележурналист Владислав Листьев был убит в марте 1995 года. Он был застрелен двумя неизвестными в подъезде собственного дома в центре Москвы.