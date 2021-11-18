Скончался бывший посол РФ в Японии

В Министерстве иностранных дел России сообщили о смерти бывшего посла РФ в Японии Александра Лосюкова. Экс-министр умер на 79-м году жизни. Об этом рассказало ИА Nation News со ссылкой на публикацию ведомства в Twitter.

«Важная часть дипломатической деятельности Александра Прохоровича связана с Японией. Скорбим, помним», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что причиной смерти Лосюкова стала тяжелая болезнь.

Александр Лосюков занимал пост министра с 2000 по 2004 год. Он курировал вопросы отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а с 2004 по 2006 год работал послом в Японии.