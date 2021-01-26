Скончался бывший главный санитарный врач РФ Беляев

«Санитарно-эпидемиологическая служба Российской Федерации понесла невосполнимую утрату: 25 января на 84-м году жизни скончался ученый […] Евгений Николаевич Беляев», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили большой вклад, который Беляев внес в российскую систему здравоохранения. Всю свою профессиональную жизнь ученый посвятил исследованию создания условий для формирования здоровья и разработке научных основ организации и управления санитарно-эпидемиологическим благополучием населения.

Евгений Беляев родился 22 октября 1937 года в поселке Песковка в Кировской области. Он окончил санитарно-гигиенический факультет Пермского государственного медицинского института в 1961 году. Он начинал карьеру в этом регионе качестве санитарного врача, а в итоге стал главным санитарным врачом Пермской области (1975–1986 годы).

Беляев занимал пост главного санитарного врача РСФСР (1990–1992 годы), а затем до 1996 года был главным санитарным врачом России. После ухода с поста главного санитарного врача РФ и до 2013 года возглавлял кафедру социальной гигиены и организации госсанэпидслужбы Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова.

«Жизненный путь Евгения Николаевича всегда был наполнен выдающимися достижениями, а мудрость и энергия выдающегося работника общественного здравоохранения вызывали только восхищение. Бесценные знания и опыт, а также образ жизни настоящего патриота, увлеченного своим делом, стали примером для многих поколений врачей и ученых», — заметили в Роспотребнадзоре.

Ведомство выразило соболезнования родным и близким Евгения Беляева.