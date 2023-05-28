Общество 28 мая 2023, 23:07 Скончался бывший депутат Госдумы Сергей Сироткин Экс-депутат Госдумы Сергей Сироткин умер в 69 лет «ВКонтакте»

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Бывший депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Сироткин умер в возрасте 69 лет. Об этом во «ВКонтакте» сообщил заместитель председателя Ивановской областной думы Дмитрий Шелякин.

«Ушел из жизни бывший член Центральной избирательной комиссии РФ от ЛДПР, бывший депутат Государственной Думы от ЛДПР Сергей Никанорович Сироткин», — написал он.

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Шелякин отметил, что Сироткин был наставником для молодого поколения, и останется в памяти многих, как честный и прямой человек. Причины смерти политика не называются.

Сергей Сироткин родился в 1952 году в Выборге. Он получил диплом Харьковского высшего командно-инженерного училища и Ивановского филиала Северо-Западной академии государственной службы.

Сироткин был депутатом Законодательного собрания Ивановской области с 1996 по 2000 годы. Потом его избирали в Госдумы четвертого, пятого и шестого созывов. В 2016 году Сергея Сироткина назначили членом Центральной избирательной комиссии, здесь он проработал вплоть до 2021 года. Его труд был отмечен медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.