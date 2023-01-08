08 января 2023, 13:01
Скончался автор сценария к продолжению фильма «Ирония судьбы»
Ушел из жизни сценарист и драматург Алексей Слаповский
Известный сценарист Алексей Слаповский скончался на 66-м году жизни. Информация об этом появилась в Telegram-канале kp.ru. Причины смерти пока неизвестны.
Слаповский был автором сценариев к фильму «Ирония судьбы. Продолжение» и сериалам «Остановка по требованию», «Пятый угол 2», «Участок» и других.
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Сценарист родился в Саратовской области. После окончания филологического факультета работал школьным учителем, журналистом на местном телевидении и радио. Потом начал писать сценарии для сериалов и фильмов.
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За свою карьеру он создал множество повестей и романов. Произведения писателя переводили на несколько иностранных языков.
Дата и место прощания со Слаповским пока не названы. Все подробности уточняются.
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