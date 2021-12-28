Скончался актер Виталий Быков

В Минском драматическом театре имени Горького рассказали о смерти актера Виталия Быкова. Он умер в возрасте 80-ти лет. Об этом написала «Москва 24».

«Мы потеряли талантливого артиста. Его уход — тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас. Театр и коллеги выражают свои искренние соболезнования друзьям и близким в связи с кончиной Виталия Михайловича», — процитировал RT сообщение театра.

Виталий Быков снялся в таких фильмах, как «Кортик», «Бронзовая птица», «Знак беды», «В июне 41-го».