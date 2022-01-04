Скончался актер театра и кино Городничев

Умер отечественный актер театра и кино Владимир Городничев, ему было 74 года. Об этом сообщил официальный сайт Ивановского областного драматического театра.

«Многие годы Владимир Константинович успешно занимался педагогической деятельностью в Ивановском областном колледже культуры, где вел занятия по сценическому движению, включая фехтование. Владимир Константинович всегда стремился передать накопленный опыт молодому поколению артистов. Светлая память дорогому артисту», — говорится в сообщении театра.

В 1973 году Владимир Городничев окончил ГИТИС, курс Г. Г. Конского, О. Н. Андровской и С. Л. Собиновой. В этом же году был приглашен в Ивановский драматический театр.

Артист получил известность за роль Лопахина в «Вишневом саде», Гуся в «Зойкиной квартире» и Купца в «Сказке о купеческой дочери и таинственном цветке», пишет RT.

Причины смерти не уточняются. Прощание с Городничевым пройдет 6 января.

Напомним, 31 декабря в возрасте 96 лет умер советский и российский режиссер Владимир Гориккер.