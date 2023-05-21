Общество 21 мая 2023, 17:16 Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Олег Василюк Ушел из жизни актер Олег Василюк, сыгравший в сериале «Улицы разбитых фонарей» Кинопоиск

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Актер советского и российского кино, каскадер и постановщик трюков Олег Василюк скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на каскадера-постановщика Олега Корытина.

Корытин расссказал, что был знаком с Василюком многие годы. По его воспоминаниям, каскадер всегда подходил к работе вдумчиво и был неординарным постановщиком трюков. О причинах смерти Корытин на сообщил.

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Олег Василюк родился 30 декабря 1944 года. На его счету 67 работ в 62 проектах. Зрителю он известен по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности», а также по ролям Тони Рэйни в фильме «Похищение скакуна» и Хантера в сериале «Остров сокровищ». В качестве постановщика трюков он работал над картинами «Звезда пленительного счастья», «Д’Артаньян и три мушкетера» и другими.

Ранее сообщалось о смерти актера и режиссера Рустама Уразаева. Ему было 65 лет. Актер долгое время боролся с онкологическим заболеванием, лечение проходил в одной из столичных клиник. В апреле 2023 года у него была третья стадия рака.