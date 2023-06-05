Общество 05 июня 2023, 16:27 Скончался актер из сериала «След» Актер из сериала «След» Андрей Торхов умер на 68-м году жизни Театр на Соборной

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Заслуженный артист России Андрей Торхов ушел из жизни в возрасте 67 лет. Информацию об этом распространили во «ВКонтакте» представители Рязанского ТЮЗа. Многие зрители любили актера за его роли в сериале «След» и многих других.

Причину смерти артиста не назвали. Гражданскую панихиду проводить не будут — таково было его указание. В Театре юного зрителя 17 июня в 12:00 проведут день Торхова.

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«В наш театр Андрей Николаевич пришел в 2011 году. Его приход стал без преувеличения большим событием в театральной жизни города», — отметили представители ТЮЗа.

Они отметили, что артист был человеком с богатой творческой биографией и мощным ярким талантом.

В 1998 году Торхову присвоили звание «Заслуженный артист России». Он не только играл на театральной сцене, но и снимался в кино. Его фильмография насчитывает порядка 17 работ. Среди них — серил «След», фильмы «Раскол», «Законы улиц», «Куприн. Поединок», «Как выйти замуж за миллионера», «Москва. Три вокзала» и многие другие.