Скончался актер из фильма «Три толстяка» Борис Христофоров

В Москве ушел из жизни актер Борис Христофоров. Телезрителям он запомнился по фильму «Три толстяка». В экранизации сказки Юрия Олеши он сыграл одного из глав выдуманного города.

Христофорову было 89 лет, уточнил «Пятый канал». Сотрудники правоохранительных органов не нашли на его теле следов насильственной смерти.

Дата и место прощания с артистом пока не называются.

Борис Христофоров родился в 1931 году. Роль в киноленте «Три толстяка», вышедшей в 1966 году, принесла ему известность. Фильм снял режиссер Алексей Баталов, который сыграл гимнаста Тибула. Партнерами Христофорова по площадке были Евгений Моргунов и Сергей Кулагин.

Действие фильма происходит в сказочном городе, которым руководят три толстяка. Правители безжалостно эксплуатируют народ, и он поднимает против властей восстание.

В середине августа не стало актера Сергея Куницкого, который сыграл десятки ролей в Московском губернском театре. Артисту было всего 35 лет.