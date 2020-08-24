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    24 августа 2020, 11:46

    Скончался актер из фильма «Три толстяка» Борис Христофоров

    Александра Ломейко

    В Москве ушел из жизни актер Борис Христофоров. Телезрителям он запомнился по фильму «Три толстяка». В экранизации сказки Юрия Олеши он сыграл одного из глав выдуманного города.

    Христофорову было 89 лет, уточнил «Пятый канал». Сотрудники правоохранительных органов не нашли на его теле следов насильственной смерти.

    Дата и место прощания с артистом пока не называются.

    Борис Христофоров родился в 1931 году. Роль в киноленте «Три толстяка», вышедшей в 1966 году, принесла ему известность. Фильм снял режиссер Алексей Баталов, который сыграл гимнаста Тибула. Партнерами Христофорова по площадке были Евгений Моргунов и Сергей Кулагин.

    Действие фильма происходит в сказочном городе, которым руководят три толстяка. Правители безжалостно эксплуатируют народ, и он поднимает против властей восстание.

    В середине августа не стало актера Сергея Куницкого, который сыграл десятки ролей в Московском губернском театре. Артисту было всего 35 лет.

    Новости SMI.FM