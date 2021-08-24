Легендарный эпидемиолог скончалась в Тюмени

В Тюмени умерла эпидемиолог Валентина Попкова, которая разработала компьютерную программу по профилактике вертикального пути передачи и наблюдению ВИЧ—инфицированных. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на областной «Центр профилактики и борьбы со СПИД».

Отмечается, что программа, разработанная Попковой, была признана отечественной медицинской общественностью и рекомендована к внедрению по всей стране. По данным информагентства, Попкова работала в тюменском СПИД-центре с середины 90-х годов. Ее муж Александр Попков свыше 25 лет руководил этим учреждением.