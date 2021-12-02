Скончалась участница «Битвы экстрасенсов» Седова

На 54-м году из жизни ушла участница 11-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Ольга Седова. Об этом написал сайт mk.ru.

Сайт kp.ru уточнил, что Седова умерла в минувший вторник от последствий коронавируса. О смерти женщины сообщил ее друг и коллега, родовой шаман Карагай.

«Коварная болезнь забрала ее слишком рано…», — цитируют Карагая «Дни.ру».

Кончину Седовой подтвердил и ее сын Константин. Он рассказал, что его матери стало плохо еще в середине ноября, но в больницу она отказывалась ехать. В результате она попала в медучреждение в тяжелом состоянии. Медикам не удалось ее спасти.

«Ее подключили к аппарату искусственной почки, к ИВЛ с интубацией, она была на аппарате искусственного кровообращения», — поделился сын Седовой.