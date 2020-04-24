Скончалась создатель конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова

Во Владивостоке на 87-м году жизни не стало автора конфет «Птичье молоко» Анны Чулковой. Рецепт кондитера оказался самым удачным среди многих и существует до сих пор.

Чулкова скончалась 24 апреля, уточнили в пресс-службе городской администрации. Церемония прощания с ней состоится в следующий вторник, 28 апреля, в часовне на Морском кладбище.

«Администрация Владивостока и Совет почетных граждан выражают глубокие соболезнования родным и близким Анны Федоровны», — отметили в мэрии.

Анна Чулкова родилась в 1934 году в Рязанской области, а в шесть лет переехала с родителями на Дальний Восток. Работать на кондитерскую фабрику пришла в 16 лет.

С подачи Чулковой в 1967 году появилось знаменитое «Птичье молоко» — новая конфета с начинкой суфле. Она же стала автором шоколадно-вафельного торта «Мечта», конфет «Комета» и «Метеорит». За конфеты «Золотой Рог» удостоена бронзовой медали ВДНХ.

У Анны Чулковой много правительственных наград, в том числе два Ордена Ленина и Орден Октябрьской революции. Она лауреат Государственной премии, в 1986-м получила звание Героя Социалистического Труда. С 2000 года являлась почетным гражданином Владивостока.