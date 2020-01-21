Скончалась невестка Никиты Хрущева

Невестка бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, Галина Шумова, ушла из жизни в возрасте 85 лет. Информацию об этом «360» подтвердила ее родственница Марина Хрущева.

«Да, так и есть. Старость, 85 лет. Думаю, все мы увы покидаем этот мир», — сказала Хрущева.

Она отметила, что узнала о смерти родственницы от близких, но не в курсе подробностей и не может назвать точную причину смерти.

«У нее состояние было очень неплохое в последнее время», — добавила Марина.

Как пишет РЕН ТВ, Шумову нашел ее внук Дмитрий Хрущев. Женщина умерла 18 января в одной из квартир на Ломоносовском проспекте. Сотрудники полиции не нашли на теле погибшей следов насильственной смерти. По информации Telegram-канала Mash, причиной смерти стала остановка сердца.

Галина Шумова была супругой Сергея Хрущева — сына Никиты Хрущева. Пара развелась в апреле 1977 года. В браке у Хрущева и Шумовой родились двое сыновей, которые остались жить с матерью. Сам Сергей Хрущев нашел новую избранницу в Душанбе. Он перевез Ольгу Крейдик вместе с двумя детьми в Москву, но отношения не сложились.

Позже Хрущев женился на Валентине Голенко, с которой сейчас живет в США. В Штатах 83-летний сын политика выступает в качестве политолога, высказывая свое мнение на актуальные темы.