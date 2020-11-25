Скончалась лингвист Наталья Бонк

Отмечается, что Бонк работала в Литинституте с начала 90-х годов и руководила курсами английского языка, на которых преподавание велось по ее учебнику.

До этого она работала в Академии внешней торговли РФ, где она и написала вместе с коллегами этот учебник.

«В СССР все искали „учебник Бонка“ (народ думал, что его автором был мужчина). В газетах помещали объявления, в которых предлагали обменять его даже на любимый серебряный подстаканник», — напомнили в Литинституте.