Скончалась легенда электронной музыки Саймеон Кокс

По информации СМИ, он болел фиброзом легких. У певца есть брат Дэвид, а также племянник Аарон. Помимо прочего, среди близких людей у него осталась подруга Лидия Винн Леверт.

Кокс вместе с драммером Дэнни Тейлором основали дуэт Silver Apples в 1967 году. Первый альбом появился в 1968 году. Чтобы записать его электронщик собрал собственный музыкальный инструмент, пишет «Газета.ru».

Позже он играл с гитаристом Джими Хендриксом. Silver Apples прекращали свою творческую работу, но в 1990-х группа вновь стала популярной. Тейлор умер в 2004 году.