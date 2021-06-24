Скончалась балетмейстер Мариинского театра Ольга Моисеева

Народная артистка СССР, балерина и балетмейстер Мариинского театра Ольга Моисеева скончалась в возрасте 92 лет. Она была первой исполнительницей партии в балете Юрия Григоровича «Легенда о любви».

О смерти легендарной артистки сообщили в пресс-службе Мариинского театра. В труппу Мариинки Моисеева поступила в 1947 году и не расставалась с театром до последних дней.

Она была ученицей Агриппины Вагановой и демонстрировала на сцене безупречную выучку в лучших традициях ленинградской школы.

«Моисеева танцевала Жизель, Китри, Раймонду, Зарему. Ее Одетта-Одиллия, Никия, фокинский „Лебедь“, Мехменэ-Бану стали образцами выразительности танца», — отметили в пресс-службе.

Моисеева создавала образы в спектаклях Леонида Якобсона, Юрия Григоровича, Константина Сергеева. Еще будучи исполнительницей, она начала готовить партии с молодыми балеринами. Ее ученицами стали Галина Мезенцева, Алтынай Асылмуратова, Юлия Махалина, Ирма Ниорадзе и многие другие артистки.

Художественный руководитель Валерий Гергиев и весь коллектив Мариинского театра выразили соболезнования родным и ученикам Моисеевой.