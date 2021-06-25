Скончалась актриса театра Ольга Барнет

МХТ имени Чехова лишился актрисы Ольги Барнет. Народная артистка скончалась 25 июня после продолжительной болезни, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Нас постигло большое горе — сегодня после тяжелой и продолжительной болезни ушла из жизни Ольга Борисовна Барнет», — отметили в МХТ имени Чехова.

Ольга Барнет родилась 3 сентября 1951 года в Москве в семье, тесно связанной с кино. Ее матерью была актриса Алла Казанская, а отцом — режиссер Борис Барнет.

В 1972 году Барнет окончила Щукинское училище. Ее приняли в МХАТ, а с 1987 года она играла в труппе МХТ имени Чехова, выходила на сцену театра-студии под руководством Олега Табакова.

Публичного прощания с актрисой устраивать не будут — так пожелала сама Барнет.