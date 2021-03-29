Скончалась актриса Светлана Меньшикова

Советская актриса театра и кино Светлана Меньшикова ушла из жизни на 75-м году. Об этом сообщило РИА ФАН.

Отмечается, что на киноэкране Меньшикова впервые появилась в 1970 году в картине «День да ночь». Она запомнилась ролями в фильмах «Обратная связь», «Возвращение сына», «Обычный месяц», а также образом Лели в сериале Герберта Раппапорта «Сержант милиции».

По данным информагентства, в конце 70-х годов актриса оставила съемки в кино и посвятила себя преподавательской деятельности.