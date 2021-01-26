Скончалась актриса из «Джентльмен-шоу» Ирина Токарчук

«Горькая новость: не стало Иры Токарчук, хорошей актрисы и многолетнего доброго друга…» — написал Женин.

Артистке было 60 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ, уточило издание «Таймер». Токарчук долгое время болела, а за день до кончины у нее начались боли в сердце, передало УНИАН.

Ирина Токарчук запомнилась российским зрителям по роли тети Симы из одесской коммунальной квартиры в «Джентльмен-шоу». Также снималась в юмористическом проекте «Маски-шоу».

Ее дебютом в кино стала картина Александра Павловского «Зеленый фургон». Токарчук можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Одиноким предоставляется общежитие», «Астенический синдром», «Заяц, жаренный по-берлински», «Охотники за бриллиантами».