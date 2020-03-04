«Скользкие собаки» появились на первой полосе газеты

Корреспондент газеты Андрей уточнил, что редакция придумала своеобразный «перформанс». По его словам, сотрудники издания не хотели делать отсылку к политической обстановке в мире.

«Мы небольшая газета небольшого города. Никаким образом на политическую ситуацию, в том числе касаемо Турции, повлиять не можем. У нас не было какого-то умысла о политическом подтексте. Скорее это перформанс. Не было главной темы в газете, в таких случаях мы выносим несколько тем и думаем, как это обыграть. Это не послание, не политическое заявление, просто так сложились события в фразу. Указанные темы касаются конкретных групп людей, на саму фразу в нашем городе Ревде, думаю, никто даже внимания не обратит», — пояснил журналист.

Газета «Ревдинский рабочий» выходит в городе Ревда Свердловской области. Ее тираж — девять тысяч экземпляров.