«Сколково» не смог однозначно ответить, кто набирал массовку для форума

Инновационный центр «Сколково» отметился в группах в соцсетях, связанных с кастингом. На IT-конференцию организация искала массовку. Однако технопарк это отрицает и выдвигает разные версии произошедшего.

В группе «Кастинги. Кастинги в Москве. Актерская база» во «ВКонтакте» появилось сообщение о наборе массовки на IT-конференцию, которая состоялась 20 октября.

«Быть участником конференции и слушать спикеров. <…> Оплата: 800 рублей на карту и 100 рублей на дорогу», — говорится в предложении.

Источник фото: «ВКонтакте»

«360» дозвонился до вице-президента и руководителя фонда Александры Барщевской и попросил прокомментировать ситуацию.

Форум « Открытые инновации» проходит в соответствии с эпидемической обстановкой в режиме онлайн, что не предполагает присутствие кого-либо на площадке, кроме спикеров, которым была предоставлена возможность строго по их желанию принимать участие в дискуссиях из специально оборудованных телестудий Александра Барщевская.

Она заметила, что у «Сколкова» никогда не было необходимости привлекать массовку, поскольку его площадки и так всегда востребованы у посетителей.

Видимо, вечером технопарк решил все-таки выяснить, зачем к ним привели массовку. Потому что уже в более позднем комментарии для порталу Znak.com в пресс-службе заявили, что уже знают о такой практике. Однако, по их словам, «Сколково» не имеет никакого отношения к набору людей за вознаграждение.

«По нашим данным, субподрядчик одного из партнеров форума по своей инициативе создал аккаунт для привлечения посетителей своего стенда на платной основе», — отметили там.