Эксклюзив 11 апреля 2024, 18:49 Сколько стоит снять жилье в Москве? Риелтор — о ситуации на рынке Риэлтор Бендриков: цены на аренду квартир в Москве не снизились РИА «Новости»

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В Москве за последние полгода аренда квартир снизилась на 10%. К такому выводу пришли эксперты сервиса «Яндекс.Аренда». Как изменился столичный рынок арендного жилья, рассказал «360» риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

«В настоящее время я не вижу, чтобы что-то подешевело в Москве. Шесть месяцев назад условно повысилась ключевая ставка, и спрос на аренду, соответственно, сильно вырос. К примеру, квартиры в Марьине, которые раньше сдавали по 35 тысяч рублей, сейчас стоят свыше 50 тысяч, и они сдаются и пользуются спросом», — отметил он.

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По словам эксперта, повышение цен наблюдается и в дорогом сегменте съемного жилья. Сейчас квартиры сдают по 60-70 тысяч рублей, хотя полгода назад сумма аренды составляла около 50 тысяч. Получается, что аренда жилья в Москве наоборот выросла, сделал вывод Бендриков.

«Если взять Московскую область, например, Балашиху, то цены на однокомнатную квартиру здесь достигли около 25 тысяч рублей. В Люберцах комнату можно снять за 16-18 тысяч рублей, хотя ранее эти цены были в пределах 10-12 тысяч. Это опять же говорит о том, что никакого понижения в ценах на аренду нет», — добавил собеседник «360».

Риелтор отметил, что чаще всего в столице снимают одно- или двухкомнатные квартиры, которые находятся в пешей доступности от метро. При этом они пользуются спросом даже при условии, что там нет современного ремонта.

Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков ранее рассказал «Известиям», что долгосрочная аренда квартир в Москве подешевела на 10% и на рынке стало больше бюджетных предложений.