Правозащитник рассказал, сколько Бутина должна адвокатам

Вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов, правозащитник, который помогает семье Бутиных, рассказал о самочувствии Марии, ее долгах перед адвокатами и процедуре экстрадиции.

«Очень хочет домой, веселая. Немножко нервничает, мы обговорили с ней некоторые технические моменты, что мы будем делать по ее возвращении. Чувствует она себя хорошо, настроена оптимистично», — рассказал Ионов.

Мария Бутина была арестована в США летом 2018 года. Ее обвинили в связях с российской разведкой, а также работе в качестве иностранного агента без регистрации на территории Соединенных Штатов. Бутина пошла на сделку со следствием и признала себя виновной. Американский суд приговорил девушку к 18 месяцам тюремного заключения. Ее освободили из тюрьмы и депортируют на родину. Она прибудет в Россию 25 октября.

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«Есть еще у меня подозрения, что сегрегация так или иначе на здоровье сказалась. Маше нужно будет медицинское обследование, потому что американцы этого не сделали. И тогда мы поймем, насколько она здорова. До помещения в тюрьму она была здоровым человеком. Что с ней сейчас — специалисты здесь оценят. Будем этим заниматься», — отметил Александр Ионов.

Правозащитник полагает, что Марии потребуется «социализация определенная». Во-первых, она боялась сегрегации, во-вторых, девушка долгое время провела с людьми, которые не говорили по-русски.

«Полгода она почти провела на одиночном содержании и на психосоматике это, конечно, сказалось. Самое главное — человек очень хочет домой. Мы будем работать над тем, чтобы она быстро встала на ноги: нашла работу и начала жить повседневной жизнью. Будем смотреть, кто готов ее пригласить к себе на работу. Это важно, так как есть большой долг адвокатам. Мы вынуждены его выплачивать. Мария тоже вынуждена его выплачивать», — пояснил юрист.

По его словам, адвокатам семья Бутиных задолжала около шести миллионов рублей, то есть примерно 100 тысяч долларов. Планируется начать сбор денег через «медийные истории, художественную экранизацию».

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«Я с Машей поговорил по видеосвязи. Потом она мне позвонила. Она уже готовится, все документы подписаны. Никаких пока ограничений нет», — сказал правозащитник.

Он добавил, что ее освободят из женской тюрьмы города Телахаси 25 октября в 08:00. Затем ее передадут в руки агентам миграционной службы.

«Это, безусловно, победа. Это первый человек, который выйдет из тюрьмы США, благодаря тому, что нам удалось создать сильную линию защиты. Право в Штатах имеет свойство повторяться, оно прецедентно. Если бы Бутина получила бы не 18 месяцев, а 10-11 лет, которые просила прокуратура, в дальнейшем россияне, которых преследовали бы по этому очень странному закону, получали бы крупные сроки. Это был бы очаг влияния на россиян, которые ведут активно политическую или экономическую жизнь в Штатах. Бутина — первая. Ее посадили не просто так. Создали прецедент. Теперь любой сотрудник ФБР может ссылать на кейс Бутиной и оказывать давление на наших граждан», — убежден Ионов.