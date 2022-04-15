Более 1800 машин Skoda Kodiaq отзовут в России

Официальный представитель производителя Skoda «Фольксваген Груп Рус» отзовет в России 1824 автомобиля Skoda Kodiaq. Причиной стали таблички с неверным указанием номера одобрения типа транспортного средства.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2021 года. Как пояснили Росстандарте, на автомобилях Skoda Kodiaq определенного периода выпуска на стойку «В» были наклеены таблички, в которых указан неверный номер одобрения типа транспортного средства.

«На автомобилях, на которые распространяется действие данного мероприятия, будет заменена табличка на стойке „В“», — говорится в сообщении ведомства.

Владельцев автомобилей, которые подлежат отзыву, предупредят об этом либо по почте, либо по телефону. Kodiaq нужно будет привезти в ближайший дилерский центр для ремонтных работ.

Проверить все ли в порядке с машиной, можно самостоятельно. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем на сайте Росстандарта либо воспользоваться интерактивным поиском.

Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru. Ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.