Склонным к аллергии людям посоветовали не дарить мимозу и подсолнухи

Аллерголог-иммунолог, эксперт рабочей группы НТИ EcoNet Ю Юлия Гайсина рассказала, какие цветы можно и нельзя дарить людям, страдающим аллергией. По словам специалиста, мимоза обладает сильным запахом, поэтому ее при составлении букета лучше отложить в сторону. Об этом написала «Газета.ru».

Подсолнухи также не подойдут для тех, кто сталкивался с аллергией.

«Подсолнухи, которые очень полюбились в букетах, также лучше оставить для людей, которых не беспокоит поллиноз. Букеты, в составе которых красуются цветы с сильными запахами, лучше не дарить людям с аллергией, так как резкие сильные запахи могут быть триггером развития приступа бронхиальной астмы», — предупредила специалист.

Для аллергиков не подойдут и те букеты, которые декорируют колосьями пшеницы и ржи, написал сайт «Аргументы и факты».

Безопасными будут кустовые розы, орхидеи, гвоздики, эустомы, тюльпаны, выращенные в искусственных условиях.