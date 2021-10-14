После участившихся нападений на учебные заведения российских школьников решили проверять на склонность к насилию и агрессии. Исследования рекомендовала провести правительственная комиссия по профилактике правонарушений.

Специалисты считают необходимым принять новые меры, которые бы усилили контроль за молодежной и подростковой средой. Об этом сообщила газета «Известия».

Не исключено, что одним из вариантов станут социологические исследования в образовательных учреждениях. Учеников станут проверять на возможное агрессивное поведение и склонность к насильственным действиям.

Меры профилактики за последние 10 лет помогли снизить уровень преступности среди подростков почти вдвое. Тем не менее проблема агрессивности среди молодых людей остается актуальной, в том числе и подготовка атаки на учащихся и педагогов учебных учреждений.

Минобрнауки рекомендовали разработать учебно-методические материалы на эту тему. В них в том числе опишут методику проведения социологических исследований и психолого-педагогических мероприятий.

Проинформировать правительственную комиссию о проведенной работе министерству поручили до 15 января 2022 года.