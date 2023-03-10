Общество 10 марта 2023, 05:09 Склонение к аборту предложили приравнять к убийству человека Депутат Госдумы Хамзаев: за склонение к абортам должна быть уголовная ответственность Pixabay

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Склонение женщин к аборту необходимо приравнять к убийству человека. За подобные действия должно быть предусмотрено уголовное наказание в УК России. Такое мнение РИА «Новости» высказал депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Выступаю за уголовную ответственность за склонение к абортам. Ответственность должна быть соразмерна убийству человека», — заявил Хамзаев.

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В первую очередь это должно касаться женщин, не имеющих медицинских показаний к прерыванию беременности. Также депутат предложил ужесточить ответственность для частных клиник, которые проводят аборты «втемную» и скрывают информацию о процедурах. А для медучреждений, которые зафиксировали уменьшение числа абортов, Хамзаев предложил ввести допвыплаты и поощрения.

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«Во главе угла должна быть женщина, ее судьба, ее здоровье. И в этих целях государство должно делать все возможное», — подчеркнул депутат.

Ранее поправки в Уголовный кодекс предложил внести глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви священник Федор Лукьянов. Он считает, что необходимо увеличить наказание за нелегальные аборты.