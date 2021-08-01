Склеп с останками десятков христиан обнаружили в Севастополе

В южном пригороде древнего Херсонеса Таврического на территории современного Севастополя археологи обнаружили склеп с христианами, появившийся в периоде VII–X веков. Об этом рассказал руководитель экспедиции, ученый Института истории материальной культуры РАН Сергей Соловьев.

«Во время раскопок обнаружен еще один склеп, также средневековый. На закладной плите, закрывавшей вход, изображен христианский крест. Над входом — еще один крест. Вероятно, все это — семейный участок, где на протяжении нескольких поколений хоронили представителей довольно обеспеченной семьи», — рассказал Соловьев ТАСС.

Он уточнил, что погребения проводились на протяжении минимум 300 лет. В июне экспедиция обнаружила раннехристианский склеп IV–VII веков, вырубленный в скальном уступе. В погребальной камере сохранились останки более 10 человек. Специалисты предположили, что склеп служил семейной усыпальницей в течение длительного времени.

Московским археологам удалось обнаружить керамические артефакты XVI — конца XIX века на улице Сретенке во время раскопок. Их количество уже достигло 200.