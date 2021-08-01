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    01 августа 2021, 08:19

    Склеп с останками десятков христиан обнаружили в Севастополе

    Анастасия Калинина

    В южном пригороде древнего Херсонеса Таврического на территории современного Севастополя археологи обнаружили склеп с христианами, появившийся в периоде VII–X веков. Об этом рассказал руководитель экспедиции, ученый Института истории материальной культуры РАН Сергей Соловьев.

    Склеп с останками десятков христиан обнаружили в Севастополе

    «Во время раскопок обнаружен еще один склеп, также средневековый. На закладной плите, закрывавшей вход, изображен христианский крест. Над входом — еще один крест. Вероятно, все это — семейный участок, где на протяжении нескольких поколений хоронили представителей довольно обеспеченной семьи», — рассказал Соловьев ТАСС.

    Он уточнил, что погребения проводились на протяжении минимум 300 лет. В июне экспедиция обнаружила раннехристианский склеп IV–VII веков, вырубленный в скальном уступе. В погребальной камере сохранились останки более 10 человек. Специалисты предположили, что склеп служил семейной усыпальницей в течение длительного времени.

    Московским археологам удалось обнаружить керамические артефакты XVI — конца XIX века на улице Сретенке во время раскопок. Их количество уже достигло 200.