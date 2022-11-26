Общество 26 ноября 2022, 22:00 Складские помещения в России стали чаще выставлять на продажу «Коммерсант» сообщил о росте предложений по продаже складов в регионах России РИА «Новости»

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С начала года количество объявлений о продаже пустых складских помещений в российских регионах выросло на 25%, а в Москве — в четыре раза. Об этом со ссылкой на данные исследования сервиса объявлений «Авито Недвижимость» сообщила газета «Коммерсант».

Опрошенные изданием эксперты объяснили появление большого количества свободных коммерческих площадей уходом из страны зарубежных ретейлеров и общим падением оптовой торговли.

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Всего количество предложений о продаже складов с января по ноябрь выросло на 24,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в остальном секторе предложений коммерческой недвижимости наблюдается спад в среднем на 2,3%.

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Генеральный директор агентства «INFOLine — Аналитика» Михаил Бурмистров заявил, что это связано с сокращением масштабов бизнеса отечественных ретейлеров. Кроме того, после распродажи товаров из страны уходят западные компании, которые раньше владели достаточной долей складов.

Часть помещений готовы купить инвесторы для последующей сдачи складов в аренду. Эксперты прогнозируют, что число таких сделок станет рекордным. Но полностью закрыть все предложения на рынке таким образом не получится, и большая часть помещений может остаться пустой.

По прогнозам, интерес к такой недвижимости вырастет после выстраивания новых логистических и товарных цепочек. Поставщикам нужно где-то хранить свои товары, а предложение на рынке ограничено.