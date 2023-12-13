Общество 13 декабря 2023, 11:05 Skillfactory и FITMOST: большинство россиян мечтают увеличить доход и освоить новую профессию в 2024 году

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Аналитики сервисов Skillfactory и FITMOST выяснили, какие цели россияне поставили на 2024 год. Большинство респондентов (70%) отметили, что хотят увеличить свой доход. Об этом сообщил RT.

Кроме того, 60% опрошенных мечтают освоить новую профессию, 43% — чаще заниматься спортом, 37% — сменить место работы. Еще 23% участников исследования планируют заняться хобби и изучением нового иностранного языка.

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В список популярных целей также вошли отказ от вредных привычек и нездоровой еды, увеличение физических нагрузок и нормализация сна.