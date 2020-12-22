Скидку на уплату пошлин продлили на госуслугах

Россияне еще два года смогут пользоваться скидками при уплате пошлин на портале госуслуг. Закон о продлении такой возможности подписал президент Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Так, физические лица смогут воспользоваться скидкой 30% на портале государственных и муниципальных услуг до 1 января 2023 года. До подписания закона скидка действовала до конца 2020 года.

Ранее председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров отмечал, что льгота очень востребована среди россиян. Многие пользуются услугами именно удаленно, а пандемия только увеличивает число пользователей.

Вместе со скидкой закон устанавливает госпошлину за выдачу паспорта на любые музыкальные инструменты или смычки. Размер пошлины будет составлять одну тысячу рублей. Сейчас гражданам приходится платить 1,5 тысячи рублей за паспорта только на струнные смычковые инструменты или смычок. Еще документ уточняет расчет госпошлины за выдачу заключения на временный вывоз культурных ценностей. Оплатить потребуется 0,01% от стоимости ценностей. При этом сумма не должна превышать пять тысяч рублей.

Закон начал действовать сразу же после опубликования. Но часть про музыкальные инструменты вступит в силу через месяц.