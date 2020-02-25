Скидки на транспорт предложили предоставить абитуриентам вузов

По словам Власова, абитуриенты тратят много денег на транспорт, если поступают в вуз другого региона. Он пояснил, что это может помешать получению высшего образования.

«Со своей стороны считаю необходимым внедрить меры государственной поддержки в форме предоставления 50% скидки на авиа- и железнодорожные билеты для абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения», — уточнил парламентарий.

Он обратил внимание на то, что в России уже действуют льготы на железнодорожный проезд для школьников и студентов.

В пресс-службе Минтранса отметили, что инициативу депутата рассмотрят в установленном порядке.