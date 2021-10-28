Скидки на штрафы собрались ввести в России

Минюст разработал проект новой редакции Кодекса административных правонарушений. Одно из новшеств — скидки на штрафы.

Согласно документу, штраф может быть втрое меньше минимального по соответствующей статье, если человек совершил негрубое нарушение впервые и не оспаривает это, сообщило РИА «Новости».

За все негрубые нарушения предлагается ввести скидку на штраф в 50%, если он будет оплачен в течение 20 дней. Вдвое штрафную санкцию предлагается уменьшить также при условии, если грубое нарушение было совершено впервые и имеются смягчающие обстоятельства.

Помимо этого, Минюст предлагает запретить суммировать штрафы при одновременном выявлении нескольких однородных правонарушений. Также в новой редакции прописана возможность досудебного соглашения с органом, который выявил нарушение. В этом случае нарушителю нужно будет заплатить минимальный штраф, возместить вред и принять меры, что подобное впредь не повторилось.