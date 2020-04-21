Скидки на продукты попросили запретить в России

Российские предприятия попросили власти о дополнительных мерах поддержки. Одной из них мог бы стать запрет на скидки на продукты в магазинах и торговых сетях. Акции привлекают покупателей, но доходность производителей падает.

Письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина направили несколько российских ассоциаций, в состав которых входят сельхозпредприятия и производители продуктов и напитков. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

В Союзмолоке, Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод подтвердили подлинность обращения. Под просьбой подписались в Национальном союзе птицеводов и Союзроссахаре.

Производители обратили внимание властей на возможность запрета скидок на продукты в торговых точках. В Союзмолоке считают, что повсеместные промоакции хороши для привлечения покупателей. Однако из-за них производители теряют доход. Поскольку расходы сейчас только увеличиваются, то частоту подобных акций призвали свести к минимуму.

Представители отраслей добавили, что нужно отказаться от штрафов и неустоек, которые положено выплачивать за проблемы с продуктовыми поставками. Требования по цифровой маркировке на молочной продукции и бутилированной воде предложили на время убрать, а объем льготного кредитования — увеличить.

В Минпромторге и Минсельхозе не прокомментировали ситуацию.

Столичному бизнесу, который пострадал от последствий коронавируса, дадут отсрочку по уплате имущественных налогов. Ее получат более 11 тысяч московских компаний.

Первые шаги по поддержке предпринимателей касались временного освобождения от арендной платы компаний, закрывшихся из-за режима самоизоляции. В начале апреля от аналогичных платежей до 1 июля освободили представителей туристической сферы, гостиничного бизнеса, общепита и бытовых услуг.