Скидки на коммуналку для многодетных семей предложили увеличить в России

Многодетные российские семьи должны оплачивать услуги ЖКХ со скидкой 50%. Так считает председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец. Она уже направила обращение по этому вопросу в кабмин.

«Прошу вас увеличить минимальную скидку на ЖКХ для многодетных семей до 50%, а для семей с десятью и более детьми — до 70%», — приводит текст обращения Волынец RT.

Она попросила правительство освободить многодетные семьи, в которых родители лишились работы во время пандемии коронавируса, от оплаты жилищно-коммунальных услуг. По мнению Волынец, предложенные ей нововведения станут своевременной и нужной мерой поддержки семей с детьми.

Сейчас в России многодетные семьи имеют право на компенсацию в размере 30% от стоимости коммуналки. Это минимальная скидка, которую должен предоставить регион. Семьи, в которых воспитывают более десяти детей, платят за услуги ЖКХ со скидкой 50%.

Ранее гендиректор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко рассказал, как россияне могут уменьшить траты на коммуналку. Для этого стоит установить счетчики на электричество, воду и газ, пользоваться энергосберегающими лампами, установить пластиковые окна и вовремя оплачивать квитанции, чтобы избежать штрафов.