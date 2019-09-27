«СКФ Шельф» и «Совкомфлот» присоединятся к налоговому мониторингу с 2020 года
Для того, чтобы расширить информационное взаимодействие с ФНС, компании группы «СКФ» удаленно предоставят доступ к своим учетным системам. Благодаря этому специалисты налоговой службы смогут быстро контролировать множество операций в режиме реального времени. Также переход на налоговый мониторинг позволит усовершенствовать процесс контроля налогов без истребования документов.
В налоговом мониторинге компании постоянно предоставляют ФНС доступ к данным бухгалтерского и налогового учета и системам внутреннего контроля. Это на треть сокращает трудозатраты на сопровождение налоговых проверок. Также благодаря налоговому мониторингу на 50% снижаются резервы по неопределенным налоговым позициям, а это прямо сказывается на финансовых показателях организации. Чтобы свести налоговые риски к минимуму, компания на стадии планирования сделки может запросить мнение ФНС.
«За четыре года бизнес успел оценить преимущества оперативного взаимодействия с налоговыми органами. С 2016 года количество участников налогового мониторинга увеличилось в 14 раз, и с 2020 года налоговый мониторинг будет проводиться уже в отношении 95 компаний, которые обеспечивают 30% поступлений в федеральный бюджет Российской Федерации», — заявил Михаил Мишустин.
Игорь Тонковидов отметил предоставленную ФНС возможность перейти на новый механизм.
«Компания всегда придерживалась принципов открытости и прозрачности своей финансово-хозяйственной деятельности и полностью готова к работе в новом режиме с целью повышения качества администрирования налоговой функции и дальнейшего укрепления деловой репутации группы „Совкомфлот“ как надежного партнера для российских и международных компаний, а также добросовестного налогоплательщика», — пояснил Тонковидов.