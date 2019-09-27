«СКФ Шельф» и «Совкомфлот» присоединятся к налоговому мониторингу с 2020 года

С января 2020 года к налоговому мониторингу присоединится крупнейшая судоходная компания России ПАО «Совкомфлот» вместе подразделением по обслуживанию проектов на континентальном шельфе ООО «СКФ Шельф». Соответствующее решение подписали руководитель ФНС России Михаил Мишустин, председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк и генеральный директор компании Игорь Тонковидов.

Для того, чтобы расширить информационное взаимодействие с ФНС, компании группы «СКФ» удаленно предоставят доступ к своим учетным системам. Благодаря этому специалисты налоговой службы смогут быстро контролировать множество операций в режиме реального времени. Также переход на налоговый мониторинг позволит усовершенствовать процесс контроля налогов без истребования документов.

В налоговом мониторинге компании постоянно предоставляют ФНС доступ к данным бухгалтерского и налогового учета и системам внутреннего контроля. Это на треть сокращает трудозатраты на сопровождение налоговых проверок. Также благодаря налоговому мониторингу на 50% снижаются резервы по неопределенным налоговым позициям, а это прямо сказывается на финансовых показателях организации. Чтобы свести налоговые риски к минимуму, компания на стадии планирования сделки может запросить мнение ФНС.

«За четыре года бизнес успел оценить преимущества оперативного взаимодействия с налоговыми органами. С 2016 года количество участников налогового мониторинга увеличилось в 14 раз, и с 2020 года налоговый мониторинг будет проводиться уже в отношении 95 компаний, которые обеспечивают 30% поступлений в федеральный бюджет Российской Федерации», — заявил Михаил Мишустин.

Игорь Тонковидов отметил предоставленную ФНС возможность перейти на новый механизм.

«Компания всегда придерживалась принципов открытости и прозрачности своей финансово-хозяйственной деятельности и полностью готова к работе в новом режиме с целью повышения качества администрирования налоговой функции и дальнейшего укрепления деловой репутации группы „Совкомфлот“ как надежного партнера для российских и международных компаний, а также добросовестного налогоплательщика», — пояснил Тонковидов.