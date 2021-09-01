В лесу Красноармейского района был обнаружен человеческий скелет. О том, кому он принадлежит и как там оказался, пока не известно. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Останки человека, разложившиеся практически до стадии скелета, нашли в лесу, примыкающем к дороге из Копейска в село Миасское. То есть на территории Красноармейского района. Это случилось 31 августа», — говорится в сообщении.

В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области рассказали, что пока нет оснований говорить о криминале. Такой вывод правоохранители сделали после осмотра находки. По результатам экспертизы будет принято окончательное процессуальное решение.