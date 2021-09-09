Скейт-парк построят в Ноябрьске

В Ноябрьске состоялось обсуждение планов по возведению будущего скейт-парка. Местные жители не раз спрашивали у мэра о том, когда же появится это активное пространство в городе. Об этом градоначальник Алексей Романов написал в социальных сетях, рассказало ИА «Север-Пресс».

«Пожалуй, это один из самых популярных вопросов, который получаю в соцсетях. Прозвучал он и в августе на встрече ноябрян с губернатором Дмитрием Артюховым. Задали мне его вчера и ребята возле здания муниципалитета», — сообщил Романов.

Он добавил, что на совещании участникам удалось договориться и выбрать проект активной зоны, который в ближайшем будущем появится в городе. По его словам, новый скейт-парк будет состоять из двух десятков локаций. Туда войдут грайнбоксы, радиусы, рампы, сплайны, вертволлы, фанбоксы с гэпом и многое другое.