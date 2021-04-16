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    16 апреля 2021, 14:57

    Сказочные герои поселятся на берегу Финского залива

    Алена Макаренко

    Сказочные герои поселятся на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали председатель комитета Денис Беляев и директор ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» Татьяна Ковалева.

    Сказочные герои поселятся на берегу Финского залива

    На территории заказника «Северное побережье Невской губы» появится первый детский экологический маршрут «У Лукоморья». Его создадут по поручению губернатора Александра Беглова.

    Маршрут предназначен в первую очередь для семей с детьми разного возраста. Он пройдет по старинному парку со многолетними дубами «Ближние дубки», созданному во времена Петра I. Также маршрут затронет участки широколиственных лесов и побережье Финского залива. Протяженность — 2,2 километра.

    В «У Лукоморья» установят 15 стендов. На каждом из них отдыхающие увидят персонажей народных сказок, былин, поверий. Тексты оформят авторскими рисунками и декоративными элементами в народном стиле.

    «Очень важно формировать живой интерес к окружающему нас миру и его обитателям с самых ранних лет. Уверен, что наши сказочные стенды будут интересны и детям, и взрослым», — привел слова Беляева «Петербургский дневник».

    Кроме того, на трассе экологического маршрута появятся деревянные резные фигуры животных, кормушки для птиц, указатели. Скамейки изготовят с элементами корнепластики.