Сказочные герои поселятся на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали председатель комитета Денис Беляев и директор ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» Татьяна Ковалева.

На территории заказника «Северное побережье Невской губы» появится первый детский экологический маршрут «У Лукоморья». Его создадут по поручению губернатора Александра Беглова.

Маршрут предназначен в первую очередь для семей с детьми разного возраста. Он пройдет по старинному парку со многолетними дубами «Ближние дубки», созданному во времена Петра I. Также маршрут затронет участки широколиственных лесов и побережье Финского залива. Протяженность — 2,2 километра.

В «У Лукоморья» установят 15 стендов. На каждом из них отдыхающие увидят персонажей народных сказок, былин, поверий. Тексты оформят авторскими рисунками и декоративными элементами в народном стиле.

«Очень важно формировать живой интерес к окружающему нас миру и его обитателям с самых ранних лет. Уверен, что наши сказочные стенды будут интересны и детям, и взрослым», — привел слова Беляева «Петербургский дневник».

Кроме того, на трассе экологического маршрута появятся деревянные резные фигуры животных, кормушки для птиц, указатели. Скамейки изготовят с элементами корнепластики.