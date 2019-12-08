Сказку «Морозко» пользователи соцсетей назвали опасной для маленьких девочек
«Морозко» — хорошо знакомая сказка, на которой выросло не одно поколение русскоязычных людей. Какой-то классической версии она не имеет: вариантов более сорока. Но во всех из них одна и та же фабула: злая мачеха выгоняет падчерицу из дома в заснеженный лес, где девушка замерзает и встречает Морозко. Тот спрашивает, тепло ли ей. После трехкратного заверения, что ей тепло, добрый старик сжалился над девушкой, укутал ее шубой и спас от смерти.
Одним из самых знаменитых вариантов сказки является тот, что бы экранизирован в 1964 год режиссером Александром Роу. Там по сюжету наивной хрупкой Настеньке противопоставляется ее сводная сестра Марфа. После того, как Морозко одарил Настеньку, Марфа тоже отправляется в лес: тепло одетая и с корзинкой припасов. История встречи с Морозко повторяется, но на вопросы старика эта девушка отвечает иначе.
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«Да ты что, старый, очумел что ли? Видишь, у меня руки и ноги замерзли?» — произносит Марфа.
Такой ответ возмущает Морозко. Зрители всегда сочувствовали Настеньке и осуждали избалованную, жадную Марфушку, которая посмела дерзить старшим. Но современные родители увидели в сказке совершенно иной посыл.
6 декабря одна из пользовательниц написала в Twitter, что в сказке нужно сочувствовать Марфе, а осуждать как раз Настю.
«Новогодняя сказка „Морозко“ несет опасный посыл для маленьких девочек: просить помощи и заявлять о своем дискомфорте стыдно и неженственно, лучше умереть. Я повела бы себя как сводная сестра Насти: заявила бы, что мне холодно, потому что я жить хочу», — написала женщина с ником суперпокойница.
Другие твиттеряне ее поддержали. Некоторые даже признались, что и раньше, когда смотрели сказку в детстве, замечали в ней некоторые странности.
Вот и стала Марфушенька-душенька положительным персонажем.
Некоторые пользователи пошли дальше и вспомнили про другие сказки.
«Почти любая сказка опасна для девочек. „Белоснежка“ — о соперничестве, „Золушка“ — „убирайся и жди пока тебя не спасет принц“, и так далее», — написала йожесса.
Кое-кто вспомнил недавно прочитанные статьи и заговорил об истории славян.
«Только недавно читала, что сказка отсылает к традиционным жертвоприношениям славян тому самому „Морозко“, когда девственниц отвозили в лес и они там замерзали насмерть», — написала пользовательница гвенвивар.