Сказкотерапия, рисование на песке и английский театр: чем занимаются в детских садах будущего?
История сети детских садов «Маленькая страна» началась с того, что будущим основателям — семейной паре Будивских — не с кем было оставить ребенка. Сначала они открыли небольшой частный детсад в Балашихе. Затем появился еще один, идеей заинтересовались знакомые — сеть разрасталась и в итоге объединилась под общим названием. Правда сейчас «Маленькая страна» готовится стать «детской», но как говорят основатели, ребрендинг качеству и традициям не помеха. К садам прибавились и школы «Екатерининский лицей». Основное отличие от привычных школьных будней — все домашние задания делают прямо после уроков, а учебники и тетради оставляют в специальных шкафчиках.
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