Общество 24 марта 2023, 17:36 «Сказки от блогеров 2.0» — масштабный проект для детей от создателей социальной сети ЯRUS

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«Золушка», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Белоснежка и семь гномов», «Снежная королева». Команда российской социальной сети ЯRUS запустила новый марафон сказок. В проекте участвуют известные блогеры, радиоведущие, актеры и политики. В планах организаторов создать библиотеку из более чем 700 произведений для детей. Лучшие исполнители из числа пользователей приложения получат призы.

«Сказки от блогеров 2.0» — продолжение запущенного летом 2022 года «Сказочного челленджа». Автором идеи стал основатель и директор по разработке социальной сети ЯRUS Дмитрий Илюхин. Он же дал старт проекту, прочитав японскую народную сказку «Ворона и облака».

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Инициативу быстро подхватили пользователи ЯRUS, а также публичные личности. Свою аудиоверсию «Сказки о потерянном времени…» записал режиссер и кинопродюсер Алексей Петрухин. Народную хантыйскую сказку «Береста, брусника и уголек» прочитал лауреат ТЭФИ, режиссер документального фильма «Золотая баба» Ринат Халилуллин. С большим энтузиазмом сказочный марафон поддержал заместитель министра внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Илья Зенов. Его выбором стала народная сказка «Солдатская шинель».

Запуская «Сказки от блогеров 2.0», Дмитрий Илюхин преследует цель масштабировать проект.

«Мы хотим привлечь к нему еще больше узнаваемых людей из политики, с телевидения, из интернет-среды и создать большую аудиобиблиотеку сказок. Кроме того, в этот раз мы сделаем акцент на качество звука, подняв его на более высокий уровень», — рассказывает основатель и директор по разработке социальной сети ЯRUS Дмитрий Илюхин.

Пользователи приложения по-прежнему смогут участвовать в сказочном марафоне. Более того, организаторы учредили для них три номинации: «Лучшая озвучка», «Лучшая аранжировка» и «За артистичность». Три победителя в каждой из них получат специальные призы от ЯRUS.

Для участия в проекте нужно выбрать сказку собственного сочинения или предложенную из списка. После записи файл необходимо загрузить в сервис ЯRUS.Музыка и дождаться, пока сказка пройдет модерацию. При публикации следует использовать хештег #СКАЗКИЯRUS. Итоги конкурса подведут 5 апреля.

Сегодня команда ЯRUS предлагает каждому стать соавтором коллекции сказочных историй со всего мира, чтобы порадовать творческим исполнением юных слушателей аудиопроекта «Сказки от блогеров 2.0».

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