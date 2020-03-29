Скажите бабушке остаться дома! 4 тысячи москвичей-пенсионеров отправились кататься по городу, несмотря на запрет

Только за сегодняшний день более четырех тысяч пенсионеров хотели попасть в общественный транспорт в Москве. Речь идет только о тех, кто пытался воспользоваться социальными картами. Сколько пожилых людей приобрели билеты на поездку, неизвестно.

4300 пенсионеров старше 65 лет пытались попасть в общественный транспорт по социальным картам в Москве. Из-за коронавируса им настоятельно рекомендовали оставаться дома и соблюдать самоизоляцию — они входят в группу риска. Заболевание может протекать у них гораздо сложнее, чем у людей другого возраста.

О нарушителях рекомендаций сообщил Telegram-канал департамента транспорта столицы.

Сегодня зафиксировано 4300 отказов по социальным картам пенсионеров. Пожалуйста, скажите бабушке остаться дома Пресс-служба Дептранса.

С 26 марта по 14 апреля все пенсионеры старше 65 лет и люди, которые страдают хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать режим домашней самоизоляции. Чтобы сократить число поездок в общественном транспорте, власти Москвы заблокировали для них бесплатный проезд. Исключение составили только те пенсионеры, которые работают в медицине.

Ранее сайт RТ рассказал, как проходит второй день вынужденной выходной недели в столицей. Сейчас там закрыты все кафе, бары и рестораны — они работают только на доставку. Кроме того, нельзя посетить и главные парки города. До 10 апреля в столице запрещены все массовые мероприятия, а до 12 апреля прекратили работу все образовательные учреждения.