«Сказала, что их мама научила такому». Кондуктор автобуса в Уссурийске выгнала семилетних сестер на мороз за недоплату

В Уссурийске кондуктор высадила на мороз двух семилетних девочек из автобуса — она оставила их на безлюдной остановке, потому что дети недоплатили за проезд. Их мама рассказала о ситуации в соцсетях, после чего прокуратура начала проверку случившегося, а владелец компании-перевозчика извинился и обещал разобраться.

Информацию о случившемся опубликовала мама девочек в своем Instagram. Она рассказала, что две ее семилетние дочери ехали в гости к бабушке на автобусе № 101 Уссурийск — Михайловка. Девочки заплатили за двоих 160 рублей, кондуктор сказала, что они не доплатили еще 104 рубля и выгнала их из автобуса.

«Кондуктор спросил: „Куда вы едете?“, девочки сказали, что едут в Михайловку. Она сказала: „Вы неправильно заплатили, выходите“. И она их высадила со словами, что их мама научила такому — брать билеты по городу, а ехать по другому маршруту», — рассказала мама девочек «360».

Женщина отметила, что кондуктор высадила ее дочерей на безлюдной, заброшенной остановке.

«Девочки позвонили мне и рассказали, я их забрала. У нас там два автобуса легально ходят, а остальные ходят нелегально, у них нет лицензии. Вот где нет лицензии, их на улицу и высадили. Минут 45 меня ждали на морозе, было -10...-15 градусов примерно», — отметила она.

При этом собеседница добавила, что ее дочери не пострадали — с ними все нормально. Из компании, которой принадлежит автобус, уже позвонили — на связь вышел ее владелец. Он извинился за случившееся и пообещал обязательно разобраться в ситуации.

Звонки начались и от сотрудников правоохранительных органов, несмотря на то, что женщина не писала заявление в полицию.

«Я никуда не писала заявление, просто написала в Instagram. И мне начали звонить из полиции, прокуратуры», — отметила она.

В Уссурийской городской прокуратуре сообщили РИА «Новости», что организовали проверку этой информации. Ведомство проверит исполнение прав несовершеннолетних при осуществлении пассажирских перевозок, а также факт оставления детей в опасности — из-за низкой температуры и долгого времени, которое дети провели на улице.