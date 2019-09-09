Скаутские, волонтерские и спортивные организации встретились на одной площадке в Балашихе

Фестиваль городских инициатив прошел в парке Пехорка. Впервые за пять лет некоммерческие проекты Балашихи удалось собрать на одной площадке. Посетители парка могли узнать про деятельность восемнадцати организаций, а также принять участие в конкурсах и мастер-классах и выиграть призы. Мероприятие проводило сообщество «Город друзей».

Источник фото: телеканал «360»

Спортивных проектов было представлено несколько. Все они — больше, чем кружки по интересам. Так, в скаутском отряде учат и выживанию в походных условиях, и бережному отношению к природе, и уважению к российской истории. Воркаут-команда «BarBoss» тоже стала большой семьей. Но на тренировках будут рады и начинающим.

Источник фото: телеканал «360»

Сотни посетителей узнали о местных волонтерских организациях благодаря квесту. В Балашихе помогают и детям-сиротам, и пациентам онкодиспансера. Например, команда «Весна в окошке» ухаживает за стариками.

Пока взрослые знакомились с руководителями проектов, для детей проходили мастер-классы, подвижные игры, а также работало целое поле для лазертага.

Источник фото: телеканал «360»

Все проекты входят в партнерство «Город друзей». В прошлом году сообщество получило поддержку Фонда президентских грантов, средства пошли в том числе и на фестиваль. Но это — только часть работы.

Источник фото: телеканал «360»

«Наша организация является площадкой для социальных инициатив. Даже когда мы не организуем события, мы в любом случае встречаемся, обмениваемся опытом, потому что у всех организаций могут быть какие-то рабочие проблемы, и мы их совместно обсуждаем», — рассказала директор АНО «Город друзей» Мария Ефремова.