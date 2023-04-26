Общество 26 апреля 2023, 09:36 «Скатертью дорога». Увольнение телеведущего Такера Карлсона обрадовало Пентагон Politico: Пентагон поддержал уход телеведущего Такера Карлсона с Fox News РИА «Новости»

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Уход ведущего Такера Карлсона с телеканала Fox News обрадовал Пентагон, ведь он много раз критиковал военных. Некоторые чиновники в беседе с журналистом Politico язвительно пожелали ему удачи на новом месте.

Минобороны США долгое время оставалось любимой боксерской грушей Такера Карлсона. Он критиковал многие идеи и заявления военных — от создания летных костюмов для беременных и кадровой политики до оказания помощи Украине и действий отдельных военачальников. Его мнение разделяли рядовые сотрудники Пентагона, но не одобряли руководители. Новость об увольнении телеведущего они встретили с восторгом и ликованием.

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«Скатертью дорога», — сказал один из чиновников.

Его коллега заявил, что США могли бы стать лучше, если бы Такер Карлсон каждую ночь не нападал на американскую армию в эфире, который смотрели сотни тысяч человек. Сам телеведущий не удивился такой реакции, но не стал комментировать ее причины.

Пресс-служба Fox News объявила об уходе Такера Карлсона 24 апреля, последний выпуск с его участием вышел в эфир за три дня до этого. Решение о расторжении стало обоюдным. По одной из версий, он уволился не из-за критики властей, а из-за исков.