Скандинавский антициклон принесет в Москву до +26 градусов тепла

Днем в Москве под влиянием скандинавского антициклона воздух прогреется до +26 градусов. Прогноз погоды на 11 августа озвучил РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погода в Москве обусловится гребнем скандинавского антициклона, поэтому ожидается переменная облачность, без осадков», — предупредил метеоролог.

Днем в столице воздух прогреется до +24…+26 градусов, в Московской области — до +22…+27 градусов. Такие показатели как минимум на четыре градуса выше нормы.

В целом август в европейской части России станет таким же теплым, как два предыдущих месяца. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что температура воздуха на один-два градуса превысит норму.

В Европе из-за сильной жары пересохли реки, появились проблемы с судоходством. Однако в Россию засуха не пришла. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил это перемещением холодных воздушных масс с севера.