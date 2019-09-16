Скандинавская ходьба, пение и танцы. Люберецкие пенсионеры смогут бесплатно посещать любимые занятия

Пенсионеры из Люберец с сегодняшнего дня смогут бесплатно посещать разнообразные занятия в рамках регионального пректа «Активное долголетие». Среди активностей скандинавская ходьба, плавание, пение и многое другое.

В городском округе Люберцы работа проекта «Активное долголетие» проводится на базе комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий». Как отметил глава округа Владимир Ружицкий, все проводимые мероприятия призваны сделать жизнь пенсионеров интересной и насыщенной.

Среди кружков и секций для пенсионеров занятия скандинавской ходьбой, плаванием, дыхательной гимнастикой, танцами, йогой, уроки компьютерной грамотности, пения и многое другое.

«Одна из наших стратегических задач — создание условий для увеличения продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста, поддержание их активного долголетия» — сказал Владимир Ружицкий.

Он отметил, что сегодня люди старшего поколения могут абсолютно бесплатно записаться в группы по интересам и заняться любимым делом под руководством тренера.

Например, секция скандинавской ходьбы включает в себя проведение небольшого теоретического курса по методике этого вида спорта, разминки и непосредственно занятия скандинавской ходьбой.

К услугам желающих заняться дыхательной гимнастикой — специально подготовленные инструкторы, которые на практике обучат люберчан технологиям правильного дыхания по методике Стрельниковой и Бутейко. В теплое время года все занятия будут проходить на открытых площадках.

С детальным графиком проведения всех мероприятий можно ознакомиться в мобильном приложении «Соцуслуги», а также на сайтах учреждений социального обслуживания. Там указаны наименования мероприятий, место и время их проведения, а также информация об их продолжительности. Также есть контактный телефон ответственного лица, фамилия и имя специалиста.